Il pilota Mercedes, quinto al traguardo, ha parlato della gara terminata dietro la safety car: "Mi sarebbe piaciuto finire la corsa normalmente, non so se avrei potuto lottare con Sainz per via delle gomme. Questo epilogo mi porta alla memoria dei ricordi, perché queste sono le regole. Soltanto una volta nella storia dello sport non sono state seguite e hanno cambiato il risultato di un campionato"

