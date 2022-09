Gara incredibile del pilota spagnolo, capace di rimontare dalla 18^ posizione (per via della penalità legata alla sostituzione della Power Unit) e arrivato ai piedi del podio, 'fermato' sul più bello dall'entrata della safety car. "Peccato, avrei voluto giocarmela fino alla fine - ma abbiamo ritrovato la strada, ho fatto tanti sorpassi, mi sono divertito"

Quella di Carlos Sainz è stata una gara nella gara a Monza: partito 18° in griglia per la penalità legata alla sostituzione della Power Unit, lo spagnolo ha dato spettacolo fin dalla partenza recuperando posizioni su posizioni, 'fermato' ai piedi del podio soltanto dall'entrata della safety car. "Avrei voluto giocarmela fino alla fine - commenta il pilota della Ferrari - avevo salvato una soft nuova per questa situazione e sarebbe stato bellissimo lottare con George (Russell, ndr) per il 3° posto. Peccato... però mi sono divertito: praticamente ho fatto un sorpasso a giro, e sono felice che di aver ritrovato il passo dopo Belgio e Olanda, abbiamo ritrovato la strada. Nonostante tutto... posso dire di essere soddisfatto".