Per l'olandese primo successo a Monza, una vittoria che gli consente di allungare ancora nel Mondiale a +116 punti su Leclerc, secondo nel GP d'Italia. "Finalmente sono riuscito a vincere qui - esulta Verstappen - è stata una grande gara, peccato non essere riusciti a ripartire nel finale dopo la Safety car"

Inarrestabile. Max Verstappen vince anche a Monza dopo aver rimontato dal settimo posto per via delle penalità e grazie al 5° successo consecutivo è sempre più leader del Mondiale, con un vantaggio di 116 punti su Charles Leclerc, secondo con la sua Ferrari nel GP d'Italia. "Finalmente sono riuscito a vincere anche qui e salire su un podio così prestigioso - le parole dell'olandese - ci ho messo tanto ma ne è valsa la pena". Poi analizza la sua gara: "La partenza è stata buona, ho trovato subito il ritmo, Il degrado era ottimo. Stavo controllando il vantaggio, poi è entrata la Safety Car e non siamo riusciti a concludere come volevamo. Ma sono felice".