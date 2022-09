La McLaren correrà a Singapore (2 ottobre) e Giappone (9 ottobre) con una speciale livrea futuristica, con pennellate di rosa neon e illustrazioni motoristiche sulla pancia della vettura ispirate al cyberpunk. Un design che guarda al futuro, in particolare ai paesaggi urbani delle prossime tappe asiatiche. Nuovo look per Lando Norris e Daniel Ricciardo, che per l'occasione avranno anche le tute personalizzate. Intanto McLaren si è divertita a postare su Instagram i due piloti in versione... cyberpunk!