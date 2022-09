E’ la gara delle prime volte ma anche quella che potrebbe sancire l’apice di uno dei cicli più dominanti nella storia del motorsport: a Singapore, Jamie Chadwick potrebbe infatti conquistare il suo terzo titolo su tre campionati disputati nelle W Series. Il via domenica alle 10.45 live su Sky Sport F1 Condividi

Come Max Verstappen anche Jamie Chadwick può aggiudicarsi il titolo a Singapore. Anzi le probabilità per la regina delle W Series sono ancora più alte: le basterà non perdere punti dalle più dirette inseguitrici, Powell, Visser e Pulling. E in ogni caso, se il titolo non arriverà a Singapore, grazie ai 75 punti di vantaggio accumulati, la festa sarà solo rimandata. La britannica ha vinto 5 delle 6 gare disputate, e quando non ha vinto si è piazzata seconda. Una stagione quasi perfetta che Singapore potrebbe rendere indimenticabile. Perché al di là del titolo da assegnare si tratta di una sfida completamente nuova e molto impegnativa.

Una gara da prime volte E’ la prima volta infatti nelle storia delle W Series che le ragazze corrono in Asia ma soprattutto che si sfidano su un circuito cittadino, con tutte le insidie che ciò comporta. Il tracciato di Marina Bay ricorda per molti versi Monte-Carlo: muri vicini, il minimo errore si paga caro e sorpassare è difficilissimo. Ma la grande umidità rende la sfida ancora più faticosa e complicata. Tutte vorranno dimostrare di essere all’altezza ma in poche hanno esperienza su questo tipo di tracciati: una di queste paradossalmente è un’esordiente in questa stagione. Si tratta della norvegese Ayla Agren che sostituisce l’infortunata Tereza Babikova e che negli USA ha già gareggiato su diversi cittadini.