Ancora a caccia del suo primo successo in carriera, George Russell rifiuta di fare la corsa per il 2° posto nel Mondiale alle spalle di Verstappen: "Sono qui per vincere, non interessa a nessuno chi arriva secondo. Preferisco vincere una gara che essere secondo in classifica". Hamilton: "Non abbiamo grandi aspettative per Singapore".

Reduce dal podio di Monza, George Russell è tra i possibili protagonisti a Singapore. La Mercedes sta ancora cercando la prima affermazione del 2022, così come il britannico: "Non so se questa sarà la nostra grande occasione, sulla carta arriviamo sempre in pista con la speranza che lo sia, ma poi facciamo i conti con gli altri e noi stessi. Il nostro passo gara rimane la nostra forza", ha detto il conferenza. Russell è in piena lotta per chiudere secondo in classifica alle spalle di Verstappen, un titolo di vice-campione del mondo che non interessa al pilota della Mercedes: "Non mi importa, nessuno si ricorda che arriva secondo in classifica io sono qui per vincere e voglio vincere. Se mi chiedessi se voglio vincere una gara o arrivare secondo nel Mondiale, sceglierei di vincere una gara".