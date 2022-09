Un weekend che potrebbe essere decisIvo su un circuito, quello di Marina Bay, che andiamo ad analizzare nei dettagli con Matteo Bobbi e tutti i dati forniti da Brembo. Un tracciato dove l'insidia è il calore che si sviluppa dopo le frenate. E' inoltre la quarta gara dall'introduzione della direttiva tecnica 39 anti-porpoising. Il GP di Singapore è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

