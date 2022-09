Via al lunghissimo weekend di Singapore! Oggi dalle 13 la conferenza stampa dei piloti per un GP che potrebbe già assegnare il titolo a Verstappen. La Ferrari proverà a rovinare la festa. Carlos Sainz parlerà nel secondo gruppo (dalle 13.30 circa). Tutto il GP di Marina Bay live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

In arrivo un fine settimana ricco di emozioni per i motori su Sky. Da domani, giovedì 29 settembre, a domenica 2 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale per il Gran Premio di Thailandia e con il Mondiale F1 per il Gran Premio di Singapore. Domenica alle 10, live dal Chang International Circuit di Buriram, la gara della MotoGP (Moto3 alle 7 e Moto2 alle 8.20) su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW (differita su TV8). Guido Meda e Mauro Sanchini commenteranno la sfida per il titolo iridato, con Pecco Bagnaia in cerca di riscatto dopo Motegi e Fabio Quartararo a caccia dell’allungo decisivo.