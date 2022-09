Nel weekend di Singapore la notizia di un possibile controllo della Federazione su una presunta violazione del budget cap da parte della Red Bull nella scorsa stagione. In attesa di capire cosa diranno i protagonisti della vicenda, Ferrari e Mercedes si ritrovano unite in una situazione che, se accertata e confermata, vedrebbe entrambe danneggiate. Ecco cosa potrebbe rischiare il team di Milton Keynes

In un clima già caldo, il weekend di Singapore rischia di diventare a dir poco incandescente prima ancora che le monoposto vadano in pista. La Red Bull, che potrebbe vedere il suo pilota di punta Max Verstappen laurearsi campione già questa domenica, sarebbe nel mirino della FIA e dell’inchiesta avviata per far luce su una presunta violazione del budget cap. Le verifiche della Federazione sarebbero rivolte alla scorsa stagione dove a Milton Keynes avrebbero speso più del dovuto per spuntarla nella lotta con la Mercedes, cosa poi avvenuta nel caotico ultimo GP di Abu Dhabi che scatenò l’ira di Lewis Hamilton, quella di Toto Wolff e costò anche il posto al direttore di gara Michael Masi.