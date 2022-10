Mattia Binotto commenta a Sky Sport il GP di Singapore, con Leclerc 2° e Sainz 3° dietro all'investigato Perez: "Sono dispiaciuto perchè volevamo e meritavamo la vittoria. Oggi la macchina era buona, peccato per la partenza di Leclerc. Ferrari ha reagito bene alle difficoltà. Budget cap? Abbiamo fiducia nella Fia". Il Mondiale torna domenica 9 ottobre con il GP del Giappone: tutto il weekend live su Sky Sport e in streaming su NOW

"Peccato la partenza di Leclerc, la macchina andava bene"

"Perez ha commesso ben due infrazioni, guardando al passato le penalità sono di 5'' l'una. Peccato non aver preso le decisioni durante la gara, questo ha influito anche la gara stessa di Leclerc che ha usurato le gomme. Vogliono capire da pilota e squadra le motivazioni e non volevano prendere decisioni affrettate. Peccato per la partenza di Leclerc, era partito bene tecnicamente ma è pattinato appena ha toccato l'acceleratore. La macchina andava bene, i piloti anche e anche al muretto siamo stati coraggiosi a montare le slick per primi. Li abbiamo forzati nella strategia. Bene Sainz in partenza, anche se non ha spinto al massimo perchè non sentiva la macchina. Abbiamo portato a casa un buon bottino, la macchina è andata bene sia sul bagnato che sull'asciutto".