Carlos Sainz conquista il podio al termine di una gara complicata e con poco feeling con la F1-75: "E' stata dura, ho puntato a non commettere errori. Alla fine mi sono accontentato del podio. E' un buon risultato per il team e per il costruttori".

"Buon risultato per il team e per il campionato costruttori"

“Gara dura. Non ho mai trovato ritmo sul bagnato e non sono riuscito a sfidare i primi due. Faticavo con il posteriore della vettura. Alla fine in queste condizioni se ti manca la fiducia ti devi accontentare. Io mi sono accontentato del terzo posto. Positivo è che non ho commesso errori e ho portato al traguardo le gomme. Sono tornato veloce verso la fine della gara, quando è aumentata anche la fiducia. Bel risultato per il team e per il campionato costruttori. Peccato che non abbiamo vinto. Pazzesco quanto tempo ci vada per fare asciugare la pista. Non appare mai la linea asciutta, si continua a scivolare tantissimo. Ma sicuramente è una cosa da tenere a mente per il futuro. Questa pista è unica”.