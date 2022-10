Max Verstappen deluso dopo il 7° posto a Singapore che gli ha impedito di festeggiare il secondo titolo iridato con sei gare di anticipo: "GP cominciato male, ho solo pensato a fare punti. Budget cap? Non guardiamo alle voci, ho fiducia che il team abbia fatto le cose giuste". Il Mondiale torna domenica 9 ottobre con il GP del Giappone: tutto il weekend live su Sky Sport e in streaming su NOW

