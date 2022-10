Dopo Singapore, la Formula 1 torna subito in pista questo fine settimana con il GP del Giappone, che mancava dal 2019 causa covid. A cinque gare dal termine, Max Verstappen ha un nuovo match point per conquistare il suo secondo titolo Mondiale. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

Niente sosta, la Formula 1 torna subito in pista. Dopo il GP di Singapore, questo fine settimana appuntamento con il GP del Giappone, che torna in calendario dopo le assenze causa covid del 2020 e 2021. Nel 2019, ultima edizione disputata a Suzuka, vinse Bottas su Mercedes davanti alla Ferrari di Vettel con Lewis Hamilton a completare il podio. Per Verstappen, mai vittorioso in Giappone, secondo match point per chiudere il discorso mondiale. Il pilota olandese della Red Bull guida la classifica con 104 punti di vantaggio su Leclerc. Tutto il weekend, come sempre, è live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Qui, su Skysport.it, tutti gli aggiornamenti in tempo reale (e la conferenza stampa piloti di giovedì alle 12).