La Formula 1 si sposta in questo weekend a Suzuka, dove torna dopo tre anni di assenza: la Mercedes ha una serie aperta di sei vittorie consecutive, ma difficilmente riuscirà a calare il Settebello. Vettel ha il record della pole più veloce e ha vinto su Red Bull l'ultimo titolo assegnato in Giappone nel 2011: ci riuscirà anche Verstappen? Il weekend live su Sky Sport e in streaming su NOW

Mercedes, settebello impossibile?

Nel 2019 la Mercedes mise a segno qui la sua sesta vittoria consecutiva, sequenza record per Suzuka, visto che la Ferrari si fermò a 5 dal 2000 al 2004, ed ora potrebbe puntare alla settima, ma lo stato di forma delle vetture tedesche non sembra all’altezza dell’impresa. Anche nel 2019, a dirla tutta, la sesta era partita in salita: dopo le qualifiche le Mercedes erano in seconda fila dietro alle Ferrari, ma Bottas saltò entrambe le rosse e andò a vincere davanti a Vettel. Fu un triplo 6 per la Mercedes, perché oltre alla suddetta sequenza, conquistarono anche il 6° mondiale costruttori di fila e, con i soli Hamilton e Bottas in gioco per il mondiale piloti, conquistarono virtualmente anche il 6° titolo di fila in questo campo. La situazione è radicalmente diversa in questo 2022 che vede i piloti Mercedes matematicamente tagliati fuori dalla lotta per il titolo ed ancora a secco di vittorie: per questo la 7^ di fila sarebbe un vero e proprio miracolo. Una settima vittoria consecutiva comunque non sarebbe una sequenza record assoluta: la Mercedes ne ha registrate 8 a Sochi, tutte le gare corse sul tracciato russo.