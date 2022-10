All’olandese basta vincere con il giro veloce, o fare comunque 8 punti più di Leclerc e 6 su Perez. Trionfare qui, a casa Honda, come in passato hanno fatto solo grandissimi, su quello che sembra essere il terreno di caccia ideale per la sua RB18. Eppure nel weekend del possibile successo, uno sguardo e un pensiero vanno anche all'epilogo del Mondiale 2021 per le vicende legate al Budget Cap. E la Ferrari? Obiettivo tornare a vincere e rovinare la festa a Max. Il GP del Giappone è live su Sky e in streaming su NOW

E’ come fosse una sovrapposizione un po' stonata. Alla vigilia di una gara in cui Max Verstappen è davvero vicinissimo al traguardo del suo secondo Mondiale, si è tornati ancora tanto a parlare del primo. Mai come in questi giorni anche Lewis Hamilton è stato costretto infatti a ripensare a una stagione che sperava di aver ormai già archiviato. In attesa di lunedì, quando la FIA pubblicherà la conclusione dell’analisi finanziaria sul 2021 confermando o smentendo le voci su possibili sforamenti del budget cup di Red Bull e Aston Martin, anche il sette volte campione del mondo è tornato a sottolineare quanto in questo momento nelle mani della FIA ci sia la credibilità di tutta la Formula 1, invocandone ovviamente l’integrità di giudizio.

Dall’altra parte invece c’è un Max Verstappen che trasuda proprio serenità. Sempre più vicino a diventare campione per la seconda volta, sempre più consapevole della sua forza. Le combinazioni sono facili: all’olandese basta vincere con il giro veloce, o fare comunque 8 punti più di Leclerc e 6 su Perez. Trionfare qui, a casa Honda, come in passato hanno fatto solo grandissimi, sarebbe magico per lui e questa pista sembra essere il terreno di caccia ideale per la sua RB18. Un tracciato tecnico che premia qualità del carico e completezza del pacchetto, insieme all’efficienza del motore. Gli occhi dei piloti brillano parlando di Suzuka, come quelli di Leclerc. Il secondo posto in classifica per il monegasco sarà l’obiettivo-ripiego ormai, ma la cosa più importante è tornare a vincere, anche per posticipare la festa di Max.