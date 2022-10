Il ferrarista torna sulla vicenda della penalità di 5'' a Perez arrivata dopo ore dal termine della gara di Singapore: "Spero che in futuro ci siano decisioni più repentine, perchè è chiaro che avrei gestito le gomme e gli ultimi giri in maniera diversa. Ma è ovvio che non sapremo mai se la gara sarebbe finita in altro modo". Tutto il weekend del GP del Giappone è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

