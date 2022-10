gli scenari

Rinviata la data chiave: non più il 5 ottobre come inizialmente previsto, ma il 10: lunedì la Fia si pronuncerà sul 'caso budget cap' e le presunte violazioni di Red Bull e Aston Martin. Cosa può succedere? Facciamo il punto con Andrea Sillitti su cosa è e come funziona il budget cap e sulle sanzioni in caso di violazione GP GIAPPONE, LA DIRETTA DELLE LIBERE - CASO BUDGET CAP, LE NEWS