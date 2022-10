Russell si prende la prima posizione nel venerdì di Suzuka, dove la Mercedes si è dimostrata molto competitiva sul bagnato, come dimostra il 2° tempo di Hamilton. "La macchina è migliorata tra le due sessioni, abbiamo appreso per il futuro, soprattutto se in gara dovesse piovere", ha spiegato George. Tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

SUZUKA, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE