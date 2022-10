Charles Leclerc solo 11° nella seconda sessione di libere a Suzuka, dove la pioggia è stata la vera protagonista: "Non è stata una sessione significativa, le gomme erano usurate. In generale le perfomances della Ferrari sono buone, dovremo farci trovare pronti sabato in condizioni di asciutto". Tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

"Seconda sessione di libere poco significativa"

"Nel complesso è stata una giornata positiva in termini di performance. La prima sessione di libere è andata bene e mi sono sentito a mio agio in macchina, mentre la seconda è stata poco significativa perché le mie gomme erano molto usurate. Il meteo per domani dovrebbe essere completamente diverso rispetto a oggi per cui la terza sessione di libere sarà particolarmente importante per adattare la vettura il più in fretta possibile alle condizioni di asciutto ed essere pronti per le qualifiche."