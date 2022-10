Latifi, ma dove vai? Si perde a Suzuka. VIDEO

Nicholas Latifi protagonista di un episodio singolare durante le libere del GP del Giappone: il canadese della Williams, che correva per la prima volta in carriera a Suzuka, sbaglia strada e si infila in una via di fuga, trovandosi poi il passaggio sbarrato. Dopo aver capito l'errore, fa retromarcia e ritorna sul circuito principale, come un normale automobilista. Guarda il video. Tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

