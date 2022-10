In attesa della decisione prevista per lunedì della Fia, Mattia Binotto ha parlato del caso budget cap: "Ci sono dei punti non chiari, ma sono pessimista. L'importante è che se sarà concesso qualcosa, ci sia trasparenza per tutti. Peccato non aver conquistato la pole, in gara sarà importante partenza e primo giro". La gara live domenica alle 7 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

