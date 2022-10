Max Verstappen centra la pole a Suzuka, anche se con il giallo dell'episodio del rischio di incidente con Norris: "Stavo scaldando le gomme, abbiamo avuto un piccolo spavento. Lando non doveva andare a quella velocità. In gara sarà interessante il meteo, ho fiducia perchè abbiamo una buona macchina". Il GP è in diretta domenica alle 7 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Cinque gare al termine della stagione e a Suzuka Verstappen potrebbe già laurearsi per la seconda volta campione del mondo. Dopo aver fallito il primo match point a Singapore, ecco tutte le combinazioni per il bis. Il GP del Giappone live domenica su Sky e in streaming su NOW GP GIAPPONE, LIBERE E QUALIFICHE LIVE

"Fiducia per la gara, abbiamo una buona macchina"

“Tornare a guidare qui è stato incredibile. In qualifica, con poco carburante, queste macchine prendono vita già nel primo settore. Sono felice di essere in pole e in generale super felice di essere qui. Danni alla macchina? Si ho perso una parte del condotto nell’ultima parte del giro, quindi non ho potuto migliorare molto. Ma il tempo è stato comunque sufficiente. Episodio con Lando? Stavo andando piuttosto piano, stavo cercando di scaldare le gomme che erano fredde. Abbiamo avuto un piccolo spavento, in quel momento Lando ha cercato di evitarmi ma per fortuna non è successo nulla. Lui non doveva procedere a quella velocità, doveva restare dietro e non prendere quel rischio.Io stavo scaldando le gomme e ho perso il retro. Gara? Sarà interessante vedere il meteo. C’è chi dice che sarà asciutto e chi che pioverà a un certo punto della gara. Dobbiamo vedere cosa succederà. Io ho fiducia, abbiamo una buona macchina”.