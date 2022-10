Ha conquistato la pole a Suzuka, nel weekend che potrebbe consegnargli il secondo titolo mondiale, ed è finito sotto investigazione per una manovra rischiosa ai danni di Norris (McLaren) nel Q3. Scaldava le ruote e stava per sbattere fuori l'avversario che si è salvato con un'escursione sull'erba: per lui è arrivata solo una reprimenda. Il GP del Giappone domani su Sky e in streaming su NOW

