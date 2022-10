Sebastian Vettel è famoso per i suoi originali team radio: durante le qualifiche del GP del Giappone il quattro volte campione del mondo si è superato, parlando addirittura in giapponese: "Arigato Suzuka", ha detto Seb, che domenica correrà per l'ultima volta sull'amato circuito nipponico. Guarda il video. Il GP live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS