Sarà un GP del Giappone speciale per Sebastian Vettel, al suo ultimo appuntamento nel Sol Levante prima del ritiro a fine anno. Già dal giovedì di Suzuka, i tifosi hanno preso d'assalto il quattro volte campione del mondo, che ha ricambiato indossando una fascia da samurai. Tutto il weekend del GP del Giappone è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

