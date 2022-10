Carlos Sainz commenta il suo incidente dopo poche curve a Suzuka: "Non vedevo nulla, ho perso il controllo della macchina. Il problema è stato dopo, quando ero in pista e gli altri non mi vedevano. Ero nelle mani di Dio. I trattori? Non era necessario metterli, si rischiano degli incidenti stupidi". La gara è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

"Incidente pericoloso, mettere i trattori non è necessario"

"Sono cose che succedono in queste condizioni. Non vedevo nulla in partenza, sono uscito dalla scia di Checo Perez e sono andato in acquaplanning e poi in testacoda. Il problema è stato dopo, ero a metà pista e arrivavano tutti. Lì sei nelle mani di Dio perchè loro non ti vedono. C'erano vari problemi, la visibilità era zero con ogni gomme. Con queste macchine non si vede e va a fortuna, guidi senza riferimenti. La intermedia è più veloce, tutti vogliono rischiare, ma c'è tanto acquaplanning. Il problema è la visibilità, perchè se non ti vedono possono centrarti. Sono preoccupato perchè in queste condizioni i piloti non vedono nulla. Non era necessario mettere i trattori, noi non vediamo nemmeno dietro la safety. Sarebbe un incidente sfortunato e stupido, perchè rischiare. Siamo stupiti che continui a succedere"