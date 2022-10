Tempo di festeggiamenti per il circuito di Austin: ospita il suo 10° GP. Sembrano pochi, ma vista la travagliata storia dei GP negli USA, e dei suoi circuiti, è un risultato notevole. Tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Evento storico anche per quanto riguarda la doppietta statunitense, composta quest’anno dal neonato Miami ed Austin: non succedeva dal 1984 (Detroit e Dallas). Nel 1982 ci furono addirittura 3 gare negli U.S.A.: Long Beach, Detroit, Las Vegas, evento che si verificherà il prossimo anno, con la reintroduzione del GP di Las Vegas.

Se escludiamo Indianapolis , il cui dato è "drogato" dalle 500 miglia valide per il mondiale corse negli anni ’50, Austin è il secondo tracciato statunitense che va in doppia cifra dopo Watkins Glen, presente per 20 volte dal 1961 al 1980.

I record di Austin e degli USA

Doppio binario di record per questo GP: bisogna infatti scindere quelli relativi al tracciato di Austin e quelli del GP degli USA, disputato in diversi circuiti.

Il plurivittorioso ad Austin è Lewis Hamilton: 5 successi contro 1 di Vettel, Raikkonen, Bottas, Verstappen. Nel GP degli USA primeggia sempre Hamilton, con 6 vittorie (vinse anche a Indy nel 2007) contro le 5 di Schumacher. Record di Hamilton anche per podi ad Austin: 8, irraggiungibile, visto che rivale più prossimo è Vettel a 4. Nel GP degli USA Hamilton svetta su Schumacher per podi: 9-7. Hamilton ha anche il record delle pole ad Austin: 3 in sequenza dal 2016 al 2018. Seguono Vettel e Rosberg a 2. Nel GP degli Usa Hamilton condivide il record di pole con Schumacher: 4 a 4.

Considerato che 7 GP di Austin su 9 siano stati corsi nell’Era Turbo/Ibrida fa sì che la Mercedes sia il team più vittorioso: 5 vittorie per loro, 2 per la Red Bull, 1 per Ferrari e McLaren. Sul versante delle pole è predominio Mercedes: 6 di fila nell’era Power Unit dal 2014 al 2019, contro le 3 della Red Bull nel 2012, 2013 e l’anno scorso. Sono gli unici due team ad essere partiti in pole qui. Il record di vittorie nel GP degli USA appartiene alla Ferrari: 10, ottenute in 3 circuiti diversi: 3 a Watkins Glen negli anni ‘70, 6 a Indy negli anni 2000 ed il successo di Raikkonen ad Austin nel 2018.