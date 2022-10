Dopo le conclusioni della FIA e le violazioni accertate del Budget Cap entro il 5% da parte di Red Bull, il fronte di chi chiede sanzioni decise (e pesanti) si amplia. La Federazione ha proposto al team di patteggiare, si attende la risposta di Milton Keynes che avrebbe dovuto parlare della vicenda da Austin attorno alle 17 italiane di oggi. L'appuntamento, però, sembra saltato. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW BUDGET CAP: NEWS - LE POSSIBILI SANZIONI - LE PAROLE DI HAMILTON

Mohammed Ben Sulayem , presidente della FIA, avrebbe ritardato l'incontro che doveva tenere in giornata con Red Bull e, di conseguenza, finché le parti non si vedranno il team non parlerà alla stampa.

Hamilton: "Confido nella FIA, ma il sistema rischia di saltare"

Tra chi invoca sanzioni pesanti, c'è anche chi ritiene che la parola fine sul Mondiale 2021 - per intenderci quello vinto da Verstappen su Hamilton nel caos di Abu Dhabi - non sia ancora chiuso se la penalità a carico di Red Bull si traducesse in una sottrazione di punti. Da Austin della qustione ha parlato proprio Hamilton: "Sono focalizzato su quello che posso controllare, sono sicuro che la FIA prenderà le giuste decisioni per l'integrità dello sport. Serve chiarezza per il futuro, altrimenti il sistema rischia di saltare".