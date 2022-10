Sono durate appena 7' le Libere 1 di Giovinazzi sulla Haas: il pilota italiano, che sogna di rientrare in F1 è finito a muro nella sessione in cui ha sostituito Mick Schumacher. A Sky spiega: "Sfortunato, mi scuso con il team, ma è stato il vento il problema principale. Occasione persa? Non credo possa cambiare il mio futuro". Il GP degli USA è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

