Ritorno sfortunato in Formula 1 per Antonio Giovinazzi, che va a muro dopo pochi minuti nelle prime libere del Gp degli Usa. Il pilota italiano riesce a liberare la Haas dalle barriere, ma un problema alla frizione lo appieda definitivamente. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, in streaming su NOW

