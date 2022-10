Il pilota della Red Bull sulla possibilità di staccare Schumacher e Vettel nella classifica di chi ha vinto più gare in una stagione: "Avremo alcune opportunità per farlo, io voglio solo cercare di vincere, anche per chi sarà qui. Però non guardo ai numeri". Il weekend del GP del Messico come sempre è live su Sky e in streaming su NOW

CASO BUDGET CAP, LA RED BULL PATTEGGIA