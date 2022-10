Il super consulente della Red Bull, Helmut Marko, commenta le sanzioni inflitte dalla Fia per il caso budget cap: "E' pesante, ma possiamo essere competitivi anche in futuro. Non potremo permetterci errori nello sviluppo, ma la squadra è già motivata". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE - CASO RED BULL, LE NEWS