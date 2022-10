Mattia Binotto commenta le sanzioni della Fia alla Red Bull dopo lo sforamento del budget cap del 2021: "Sono pene trascurabili, la Red Bull era l'unica squadra illegale e può aver modificato l'esito del campionato. Noi non sforeremo il budget cap, resteremo legali. Ora non ci sono più scuse per sforare il tetto massimo di spesa". Il GP in diretta alle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE