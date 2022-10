"Oggi il team ci ha dato una macchina fantastica. Questa è la testimonianza del duro lavoro che hanno fatto per tanto tempo. La pole ci sembrava alla portata, da parte mia è stato un giro terribile. Vorrei prendermi a calci da solo , ma la prima fila è comunque una buona posizione di partenza. Pista adatta? L’aggiornamento di Austin qui riduce il vantaggio che la Red Bull ha rispetto a noi, per via dell’aria meno densa. Per questo abbiamo più competitività. In partenza avrò un’opportunità, cercherò di coglierla".

Hamilton: "Le difficoltà ti portano a crescere"

"Il primo giro poteva essere sufficiente per il 2° posto, forse. Ma non è stato all’altezza della Red Bull, loro sono molto veloci. Ma sono molto fiero del mio team, abbiamo fatto un grande lavoro. Per noi è la migliore qualifica dell’anno come squadra ed è la dimostrazione che le difficoltà ti portano a crescere. Grazie a tutti, in pista e in fabbrica. Russell? Anche i miei giri sono stati piuttosto buoni. Dobbiamo continuare a spingere. Sono contento della posizione di partenza, la strada verso curva 1 è lunga".