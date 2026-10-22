Ha dato spettacolo nel GT World Challenge Europe, mentre nella classifica di F1 è già risalito fino al quarto posto ed è il naturale favorito per chiudere il Mondiale alle spalle dell'inarrivabile Kimi Antonelli. Ma non è il secondo posto che gli interessa, il messaggio in questo finale di stagione è chiaro: l'anno prossimo per il titolo bisognerà fare i conti anche con lui. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

Max Verstappen è innamorato del motorsport e così mentre i suoi colleghi di F1 si sono goduti l'unico weekend di riposo in 7 settimane lui è andato a correre a Portimao, nel GT World Challenge, dando spettacolo anche lì: con il suo team finito in 24^ posizione a causa di una penalità, si è messo al volante nell’ultima ora regalando uno show. 15 sorpassi in 45 minuti per risalire fino alla nona posizione, ennesima conferma di un talento fuori dal comune.

Fa paura Super Max in tutti i sensi perché dopo una prima parte di stagione sotto tono per i problemi della sua Red Bull ora è di nuovo il riferimento in F1. Arriva a Austin, dove ha vinto 4 delle ultime 5 edizioni, forte delle due vittorie consecutive In Malesia e a Singapore. In classifica è già risalito fino al quarto posto ed è il naturale favorito per chiudere il mondiale alle spalle dell’inarrivabile Kimi Antonelli. Ma non è il secondo posto che gli interessa, il messaggio che vuole lanciare in questo finale di stagione è per l’anno prossimo. Quando per il titolo bisognerà fare i conti con Super Max.