Inaugurato un busto gigantesco in onore di Ayrton Senna sul circuito di Interlagos. L'opera è stata prodotta dall'artista Lalalli Senna, nipote del tre volte campione del mondo di Formula 1. Lo sguardo rivolto alla pista, così veglierà sulla gente che lo amerà per sempre.

