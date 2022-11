Brasile, qui è come correre a casa di Hamilton

MITO LEWIS

Prima la cittadinanza onorari, poi il murale del famoso artista Kobra che lo rappresenta imponente con il casco di Senna e la bandiera brasiliana. Hamilton sempre più mito per la gente del Brasile che il pilota della Mercedes ha incontrato in giornate intense prima di andare in pista. E c'è chi ha creato una speciale macchina per lui. Tutto il weekend a Interlagos è live su Sky e in streaming su NOW HAMILTON FIRMA IL SUO MURALE IN BRASILE: IL VIDEO