Clamorosa prima pole della carriera per la Haas e per Kevin Magnussen a Interlagos. Dietro al danese Verstappen e Russell. Terza fila per la Ferrari di Sainz, quinta per Leclerc. Ecco la griglia di partenza della Sprint. La gara sui 100 Km in Brasile è in diretta sabato alle 20.30, domenica GP alle 19: tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW