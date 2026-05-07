Chi può giocare un ruolo in questa possibile trattativa è Mark Webber , ex pilota di Formula 1 (tra l'altro anche di Red Bull) e soprattutto manager di Oscar Piastri . Sin dai test di inizio stagione, Webber non ha più accompagnato Piastri nel paddock del Circus. La decisione, sempre in base a quanto riportato da Roberto Chinchero, è stata presa dal pilota australiano per cercare di migliorare il dialogo diretto con la sua squadra. Contemporaneamente, però, Webber potrebbe aver iniziato a esplorare diverse opportunità per il suo pilota, che ha un contratto che lo vincola a restare in McLaren anche nel 2027.

Il piano della Red Bull

Dietro alla possibile scelta di Piastri della Red Bull bisogna considerare il cambiamento che è avvenuto all'interno della scuderia di Milton Keynes dopo l'uscita di Helmut Marko. Non è infatti un segreto che nel corso della sua lunga carriera come consulente in Red Bull e capo dell'Academy, l'austriaco ha sempre voluto puntare sui giovani provenienti dal 'vivaio', come Sebastian Vettel (vincitore di 4 titoli Mondiali) e Max Verstappen (ancora oggi pilota del team di Milton Keynes e anche lui 4 volte campione del mondo). Senza dimenticare Carlos Sainz, Pierre Gasly e Alexander Albon, tutti oggi ancora in F1. Con Mekies ora alla guida, in Red Bull le cose potrebbero cambiare, con Piastri che viene considerato come un pilota giovane ma già solido, competitivo e con margini di crescita ancora ampi.