Venerdì da favola per la Haas, che conquista la prima pole della sua storia grazie a Kevin Magnussen: "Siamo degli eroi, il team mi ha mandato in pista al momento giusto. Ora mi godrò la partenza, l'obiettivo è fare punti". Il team principal Steiner: "Kevin ha fatto il giro, non è stata solo fortuna: ce lo siamo meritati". Sabato alle 20.30 la Sprint Race. Il GP del Brasile è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Il venerdì di Interlagos regala una prima volta nella storia della Formula 1, con la prima pole per la Haas e per Kevin Magnussen . Non solo, perchè il primo danese a scattare davanti a tutti in una gara, la Sprint Race in Brasile, è anche il 6° poleman della stagione. Delirio al box Haas , brava e fortunata a farsi trovare pronta nel momento giusto, in un Q3 in cui l'incertezza meteo l'ha fatta da padrona.

Prima la 'preghiera' in un tweet nel corso del Q3 poco dopo l'interruzione per il fuoripista di Russell e poi un autentico delirio nel box del team americano per la prima pole in carriera. Le foto della festa che non scorderanno mai. Il weekend del Brasile è live su Sky e in streaming si NOW POLE MAGNUSSEN, LA FESTA AI BOX DELLA HAAS: VIDEO

"Haas perfetta nel Q3, mi godrò la partenza dalla pole nella Sprint"

"Non so cosa dire. Il team mi ha mandato in pista esattamente nel momento giusto. Eravamo i primi in corsia box, abbiamo fatto questo giro e siamo in pole. È incredibile, grazie a Gene Haas, a Günther e a tutto il team per questa opportunità. Sono tornato quest’anno dopo una stagione di assenza, ed è stato un percorso fantastico. Grazie mille, è fantastico. Non mi aspettavo nemmeno lontanamente questo risultato. Domani cercheremo di attaccare e di divertirci. Sono solo uno degli eroi del giorno, perché anche la Haas lo è stata, mi hanno messo in pista per primo, e questo significa che ho avuto la pista migliore, perché stava diventando sempre più bagnata, e tutto lo devo a loro. Ai box sono stati i primi a preparare le gomme e a organizzare tutto, e hanno fatto un lavoro fantastico. Domani sarà estremamente dura vincere la gara, ma siamo nella posizione migliore partendo dalla pole. Ci godremo la partenza da primi in griglia, e cercheremo di chiudere a punti, sarà questo il nostro obiettivo. Il segreto di questo risultato è nel team che mi ha mandato in pista per primo, e che mi ha dato tutte le informazioni di cui avevo bisogno, dandomi la pista migliore rispetto a tutti gli altri piloti".