Un’altra settimana all’insegna dei motori su Sky e in streaming su NOW. Fino a domenica 13 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio del Brasile di Formula 1, penultimo appuntamento stagionale e terzo con il formato della Gara Sprint del sabato, con le qualifiche in programma al venerdì. Domenica, semaforo verde per la gara alle 19 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW (differita su TV8) con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. Collegamenti pre e post sessione live dal circuito di Interlagos e ampio spazio all’analisi e alle interviste post gara con Race Anatomy alle 23.