R3TO torna con un progetto ambizioso dedicato al "Predestinato" della scuderia Ferrari, Charles Leclerc. Un brano che non è solo un tributo al pilota, ma un vero e proprio inno cinematografico che unisce la cultura urban con l'adrenalina pura del motorsport. E lo ascolteremo anche nel corso del weekend di Monaco su Sky Sport F1. Tutta la F1 è live su Sky e in streaming su NOW LECLERC: "AMO LA FERRARI, IL RINNOVO E' STATO NATURALE"

In occasione di uno degli appuntamenti più speciali del Mondiale di Formula 1 a Monte-Carlo, il cantautore R3TO annuncia l'uscita del suo nuovo singolo a tema Motorsport "16". Dopo i successi di “Rossa” e “44”, brani che hanno totalizzato milioni di streaming e ottenuto rotazioni su Sky Sport F1 e nella playlist ufficiale della Formula 1 di Spotify, R3TO torna con un progetto ambizioso dedicato al "Predestinato" della scuderia Ferrari, Charles Leclerc. Questo brano non è solo un tributo al pilota, ma un vero e proprio inno cinematografico che unisce la cultura urban con l'adrenalina pura del motorsport. Il brano dal giorno dell’uscita a oggi ha oggi ha già ricevuto migliaia di ricondivisioni sui social da parte dei fan e tifosi di tutte le età.

Il brano e la produzione Prodotto da heysimo, “16” si distingue per il suo sound unico “Pop/Rap”, che integra, per la prima volta in modo così significativo, i motori e le voci autentiche dei tifosi della Rossa. Questa scelta stilistica genera un'atmosfera emozionale ed epica, trasportando così l'ascoltatore direttamente sulle tribune e nella carriera di Charles Leclerc.

I valori e la passione di Leclerc racchiusi in questo brano "Con ‘16’ ho voluto tradurre in musica tutti i valori e la passione che Charles Leclerc trasmette da anni ai suoi tifosi. È un brano che celebra la resilienza, la velocità e l’incredibile percorso che ha portato il giovane pilota monegasco ai vertici della Formula 1, ma che sa raccontare, con il giusto tatto, anche la sofferenze e i più momenti difficili della sua carriera. Sono certo che chiunque l’ascolti si sentirà parte dell'incredibile legame che unisce Leclerc, la Ferrari e i milioni di tifosi del Cavallino Rampante", racconta l'autore R3TO.

Il gradimento di Leclerc sui social "Mi è stato riferito che Charles ha ascoltato il brano la sera in cui è uscito sulle piattaforme musicali, lo ringrazio del video saluto che poi ho pubblicato sui miei social, anche il repost sui propri social di Andrea Ferrari di un video contenente ‘’16'’, mi fa ben sperare che questo brano possa dare una carica aggiuntiva a Charles per un gran premio così speciale come quello di casa", ha aggiunto R3TO.