La Formula 1 ha annunciato un rinnovo pluriennale, fino al 2037 compreso, con il GP di Las Vegas che dal 2023 è tornato nel calendario del Mondiale. Il Ceo Domenicali: "Dal suo ritorno ad oggi si è affermato rapidamente come destinazione di prim'ordine per grandi gare, intrattenimento di livello mondiale, leader aziendali globali, celebrità e influencer. Ha avuto un impatto forte e duraturo sull'economia e sulla comunità locale. Entusiasti per questo rinnovo" LA F1 A MONACO: IL PROGRAMMA SU SKY

La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas, la capitale mondiale dello sport e dell'intrattenimento, fino al 2037, grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, infatti, "Las Vegas Grand Prix, Inc., le autorità della contea di Clark e la Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) si sono impegnate a garantire il futuro a lungo termine di uno degli eventi di punta del calendario sportivo mondiale".

Disputato nel cuore della città e con le gare che si svolgono lungo l'iconica Strip, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. "Riunisce leader e pubblico provenienti da sport, intrattenimento, cultura e business - prosegue la nota - ridefinendo ciò che un Gran Premio può offrire come esperienza di destinazione a tutto tondo negli Stati Uniti. La gara, che è stata anche protagonista del più grande film sportivo di sempre, F1® The Movie, si svolge sul circuito Las Vegas Strip, lungo 6,2 km, dove i piloti superano i 322 km/h passando accanto a luoghi iconici come il Bellagio, il Caesars Palace, il Wynn Las Vegas e il Venetian Resort Las Vegas. In pista, Max Verstappen ha conquistato la vittoria due volte (2023 e 2025), mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo quarto titolo mondiale consecutivo di Formula 1. L'anno scorso, Doriane Pin ha vinto per la prima volta il titolo F1 Academy".

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"Dal suo debutto nel calendario della Formula 1 nel 2023, il Gran Premio di Las Vegas ha generato un impatto economico cumulativo di 3,2 miliardi di dollari per il Nevada meridionale, con tutte e tre le gare dal 2023 al 2025 che hanno registrato il tutto esaurito, contribuendo a posizionare Las Vegas tra le destinazioni di punta di questo sport a livello mondiale. Solo nel 2025, la gara ha generato 43 milioni di dollari di entrate fiscali statali e locali, di cui 15 milioni destinati al sostegno dell'istruzione locale nelle scuole primarie e secondarie. Oltre al suo impatto economico, l'evento continua a fare una differenza significativa nella comunità attraverso la Las Vegas Grand Prix Foundation, che ha contribuito con oltre 2 milioni di dollari a organizzazioni no-profit e ha creato opportunità educative per centinaia di studenti del distretto scolastico della contea di Clark e gruppi della comunità locale durante tutto l'anno. Inoltre, la Grand Prix Plaza, un complesso polifunzionale di 39 acri e la più grande attrazione di Formula 1 al mondo, funge da punto di riferimento per i fan e la comunità, offrendo al contempo agli studenti di tutta la regione l'opportunità di esplorare i legami tra l'istruzione STEM e gli sport motoristici. Il Gran Premio di Las Vegas e la Grand Prix Plaza sono stati recentemente premiati al Green Sports Alliance Summit 2026 per la loro leadership nell'innovazione ambientale e per il loro impegno verso un futuro a zero emissioni nette".