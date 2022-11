GP Brasile, contatto tra Hamilton e Verstappen

Inizio scoppiettante a Interlagos: Safety Car al primo giro dopo un contatto tra Magnussen e Ricciardo, entrambi fuori. Alla ripartenza si riaccende la lotta tra Hamilton e Verstappen che si toccano alla S di Senna: l'olandese, scivolato indietro, riceve 5 secondi di penalità. Contatto anche tra Leclerc e Norrie: il monegasco riparte dal fondo del gruppo. Ora il GP live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BRASILE, LA GARA LIVE