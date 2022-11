Un weekend frustrante. Charles Leclerc ha descritto così il suo fine settimana a Interlagos. Dalla scelta sbagliata delle gomme nelle qualifiche fino all'incidente in gara con Norris, che lo ha portato a una rimonta dal 18° al 6° posto finale. Il monegasco della Ferrari vuole già archiviare il Brasile e pensare ad Abu Dhabi: lì lotterà con Perez per il secondo posto nel Mondiale piloti, attualmente occupato da entrambi a pari punti. "L'incidente? Ho lasciato spazio all'interno, forse non era abbastanza - spiega Leclerc - Dopo quel contatto è stata una gara difficile: ho rimontato e il passo non era male, anche se quello delle Mercedes era superiore. È stato un weekend frustrante, voglio andare ad Abu Dhabi e fare bene l'ultima gara".