Ferrari, le voci sul team principal Binotto: ecco come stanno al momento le cose

Uno degli argomenti più caldi alla vigilia di Abu Dhabi, ma il lavoro in pista non concederà spazio ad altre discussioni e del team principal al massimo se ne parlerà successivamente. La situazione va monitorata, dopo la smentita della Ferrari non ci sono tanti elementi da poter valutare. Vasseur il nome circolato con insistenza come ipotetico successore di Binotto, non sorprende perché conosce Leclerc e già in passato era stato accostato alla Scuderia. Il weekend live su Sky e in streaming su NOW