Leclerc: "Faticato nel passo gara per il degrado"

Le parole del monegasco dopo le libere a Yas Marina: "Abbiamo faticato di più sul passo gara. Il ritmo in qualifica è un po' meglio, ma i nostri avversari sembrano essere leggermente avanti". Sabato alle 15 le qualifiche, domenica alle 14 l'ultima gara dell'anno, in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Buone sessioni, ma la consapevolezza di dover fare ulteriori progressi. È il bilancio di Charles Leclerc dopo il venerdì sul circuito di Yas Marina. In lotta con Perez per il secondo posto nel mondiale piloti, il monegasco ha chiuso al terzo posto sia nelle FP1 che nelle FP2. La sua Ferrari ha faticato nel ritmo gara, mentre è andata meglio sulla simulazione della qualifica: "Nel complesso le nostre sessioni sono state buone - spiega Leclerc - Abbiamo faticato di più sul passo gara perché abbiamo accusato un discreto degrado gomme, come però ci attendevamo. Il ritmo in qualifica è un po' meglio, ma i nostri avversari sembrano essere leggermente davanti. Sfrutteremo le prove libere di sabato per fare ulteriori progressi e dare il massimo nell’ultima qualifica dell’anno".