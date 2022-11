Max non smette di aver fame. Mercedes e Ferrari...

Max fa il deserto dietro di sè nel venerdì a Yas Marina, fotografia di una stagione dominata dalla Red Bull che non sarà recidiva dopo il Brasile. Mercedes ha confermato la sua crescita, mentre la Ferrari deve ancora trovare la quadra. Alle 11.30 le libere 3, alle 15 le qualifiche in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Max Verstappen anche ad Abu Dhabi, nell’ultimo venerdì dell’anno, fa il deserto dietro di sè. Ennesima fotografia di una stagione stra dominata e da uno che non smette di avere fame, mai. Considerando anche che il pilota olandese ha perso persino la prima sessione di libere per cedere la sua RB18 al giovane Lawson. Veloce sul giro secco e disarmante sul passo gara. Il messaggio da parte del due volte campione del mondo è chiaro: la Red Bull ha sbagliato il setup in Brasile, ma qui non sarà recidiva.

Sul singolo giro Verstappen ha rifilato tre decimi a Russell e quattro e mezzo a Leclerc, mentre Sainz ha subito di più per ora il fatto di aver perso anche lui la prima di libere ha chiuso sesto dietro a Perez. Anche la Mercedes però ha confermato che i miglioramenti fatti nell’ultima parte della stagione sono solo sostanza. Vero che Lewis Hamilton si è preso con il quarto tempo sei decimi da Verstappen, ma nella simulazione del passo gara la freccia d’argento guidata dal sette volte campione del mondo è sembrata molto consistente. Là dove la Ferrari deve ancora trovare del tutto quadra.

Entrambi i ferraristi non hanno nascosto infatti, nemmeno nelle comunicazioni radio, le difficoltà nella gestione delle gomme soprattutto nel terzo settore, ma in generale le scarse sensazioni avute nelle simulazioni sulla distanza. Tempo per rivedere alcune scelte fatte e decidere che strada prendere c’è. Ma intanto Verstappen si candida per la pole e la Mercedes per rovinargli la festa in gara. Su una pista dove la qualifica dirà davvero tanto.