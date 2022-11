Il campione del mondo scatterà ancora una volta davanti a tutti nel GP di Abu Dhabi, al suo fianco il compagno Perez. "Abbiamo pasticciato un po' - spiega Verstappen - ma alla fine siamo riusciti a portare due macchine in prima fila. Cosa è successo prima dell'ultimo tentativo? Si è spento tutto!". Gara live domenica alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Max Verstappen l'insaziabile: il campione del mondo della Red Bull non molla niente e anche nell'ultima gara stagionale di Abu Dhabi sarà l'uomo da battere, in pole position - la 20^ in carriera - con il tempo di 1:23.824, seguito dal compagno di scuderia, Sergio Perez, mentre la seconda fila sarà occupata dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. "È stata una qualifica con alti e bassi - spiega Verstappen - siamo partiti piuttosto bene ma nel Q2 abbiamo pasticciato un po'. Non so perché, ma non riuscivo a mettere insieme il grip nei vari settori. Nel Q3, invece, di nuovo 'normale' anche se abbiamo avuto un piccolo spavento alla fine, si è spento tutto! Prima dell'ultimo tentativo abbiamo dovuto riavviare e sono riuscito a conquistare la pole. Sono contento anche perché siamo riusciti a portare le due macchine in prima fila, perché vogliamo vincere la gara ma vogliamo anche che Checho (Perez, ndr) concluda il campionato al secondo posto".