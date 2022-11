A Yas Marina è Max Verstappen a prendersi l'ultima pole position della stagione 2022. Doppietta Red Bull con Perez secondo. Seguono le due Ferrari, Leclerc terzo e Sainz quarto. Vettel nono. Il GP domenica live alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

